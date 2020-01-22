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Hatice Mıhçıoğlu 86 Yaşında;

Hatice Mıhçıoğlu 86 Yaşında;
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Merhum Mustafa Akıl’n kızı,  Alaattin Mıhçıoğlu’nun eşi, Sırrı, Neriman, Şerife ve Mehmet Mıhçıoğlu kardeşlerin annesi,
Şekerci Yusuf Akıl’ın ablası, Hatice Mıhçıoğlu vefat etmiştir.
Cenazesi 22 Ocak 2020 Çarşamba günü ikindi namazına müteakip Ulu Camiinde kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Kuran-ı Kerimi Yeşilyurt mahallesi Mimar Sinan Caddesi Pişkinler Apt. (Mizan Derneği Civarı) kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar :
0 539 375 62 54 oğlu Mehmet
0 546 238 96 30 damadı Hüseyin
0 544 215 71 71 torunu Mustafa

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