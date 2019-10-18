Hatice Kürbüz 93 yaşında

Akbayır Mahallesinden merhum Mehmet ve merhume Hatice Kürbüz ailesinin kızı, Hacı Mehmet, İsmail, Hacı Şakir ve Durmuş Kürbüz kardeşlerin kardeşi, Şerif Solak'ın eşi Mehmet Solak ve Adnan Solak'ın yengesi, Hatice Kürbüz 17 Ekim 2019 Perşembe günü kalp krizi sonucu vefat etmiştir.

Kur'an-ı Kerim'i Akbayır Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 544 641 01 05 yeğeni Mehmet Solak,

0 505 923 25 10 yeğeni Adnan Solak.