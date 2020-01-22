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Hatice Kaya 67 yaşında,

Hatice Kaya 67 yaşında,
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Çoğulhan mahallesinden Osman ve Gülsüm Hayva ailesinin kızı, Çağılhan mahallesinden Mehmet Kaya’nı eşi, çarşı esnaflarından İsrafil Kaya, Ramazan, Hacı, Fadime Kaya, Tülay Şahin ve Habibe Demirci kardeşlerin annesi, Ahmet Kaya, Durmuş Şahin ve Mehmet Demirci’nin kayınvalidesi, Hatice Kaya 21 Ocak 2020 Salı günü vefat etmiştir.
Kur'an-ı Kerim'i Tepebaşı caddesi G.M.K.Ortaokulu arkası kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar :
0 544 321 40 62 abisi Bayram
0 546 697 04 26 oğlu İsrafil


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