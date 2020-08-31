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Hatice Karcıoğlu 78 yaşında

Hatice Karcıoğlu 78 yaşında
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Merhum Durmuş ve Mariye Erdoğan'ın kızı, merhum Kadir Karcıoğlu'nun eşi; Hacı, Ayla, Nejla, Ayfer, Şenel, Songül Yılmaz kardeşlerin annesi, Yaşar Uğurlu, Beşir Doğan, Mehmet Çakmak,  Abdullah Barlas, Bünyamin Yılmaz bacanakların kayınvalidesi, Yusuf , Muhittin Erdoğan, Merhum Rerih Doğan ve Güldane Taşan’ın kız kardeşleri Hatice Karcıoğlu vefat etmiştir. Cenazesi öğle namazına müteakip Ulu Caminde kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Yeşilyurt mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır. (Mizan Derneği Üstü)

Taziye Tel: oğlu Hacı Karcıoğlu 0543 604 11 48


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Hatice Karcıoğlu 78 Yaşında
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Yılmaz kalkan 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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metin uzman 3 saat önce

başta arkadaşım hacı olmak üzere tüm karcı ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim

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Yusuf vucut antalya 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun insAllah

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Sabit Yinanç 3 saat önce

Merhumeye Allah tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dilerim mekânı cennet olsun

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Necdet (ZOR) TÜMER Mersin 2 saat önce

Merhumeye Allah rahmet eylesin.
Yaşar uğurlu nezdinde karcıoğlu ailesine başsağlığı diliyorum.

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Mehmet cırık 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı nuru cennet olsun. Yakınlarına rabbim sabırlar versin. Antalya

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Suat yekta 2 saat önce

Allah rahmet etsin mekani cennet olsun

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