Hatice Karcıoğlu 78 yaşında

Merhum Durmuş ve Mariye Erdoğan'ın kızı, merhum Kadir Karcıoğlu'nun eşi; Hacı, Ayla, Nejla, Ayfer, Şenel, Songül Yılmaz kardeşlerin annesi, Yaşar Uğurlu, Beşir Doğan, Mehmet Çakmak, Abdullah Barlas, Bünyamin Yılmaz bacanakların kayınvalidesi, Yusuf , Muhittin Erdoğan, Merhum Rerih Doğan ve Güldane Taşan’ın kız kardeşleri Hatice Karcıoğlu vefat etmiştir. Cenazesi öğle namazına müteakip Ulu Caminde kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Yeşilyurt mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır. (Mizan Derneği Üstü)
Taziye Tel: oğlu Hacı Karcıoğlu 0543 604 11 48
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah