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Hatice Karakaş 69 yaşında

Hatice Karakaş 69 yaşında
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Büyük Yapalak Mahallesinden Dede ve Zeliha Bölükbaşı, ailesinin kızı, Abidin ve Fatma Karakaş ailesinin gelini, Ali Karakaş’ın eşi, Fatih, Naime, Nedim, Hanım, Bölükbaşı, Cemile Buğday ve Adalet Çetin kardeşlerin kardeşi, Sıddık Kahraman ve Mustafa Karakaş, Betül Kılınç, Münire Köse, Ayşe Diri kardeşlerin annesi  Hatice Karakaş vefat etmiştir. Cenazesi 12 Şubat 2020 Çarşamba günü ikindi, namazına müteakip Büyük Yapalak mezarlığında cenaze namazı kılınarak defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i oğlu Kahraman Karakaş’ın hanesinde okunacaktır. ( Battalgazi mahallesi Barbaros caddesi )

Taziye içi telefonlar:

0544 242 20 81 Eşi Ali Karakaş

0532 015 73 79 oğlu Sıddık Karakaş

0544 836 57 68 oğlu Kahraman Karakaş

0544 500 53 52 Kardeşi Fatih Bölükbaşı


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Yılmaz kalkan 11 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Abdullah VURAN 11 saat önce

Allah Rahmet Eylesin Mekanı Cennet olsun inşAllah. Allah Ailesine Sabrı Cemil İhsan Eylesin İnşAllah

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Hacı Durdu CEHİZ 11 saat önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Muharrem Gulbay. 11 saat önce

Merhumeye Allahtan rahmet dilerim Allahım merhametiyle yargılasın mekânı cennet olsun Allahım yakınlarına sabır versin

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Mehmet Özkan/ İst 11 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.Tüm Aile ve yakınların Başı sağolsun.

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Ali Akarsu İstanbul 11 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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Bahittin Saykın ALMANYA 10 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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DERVİŞ DOĞAN 10 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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