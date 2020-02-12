Hatice Karakaş 69 yaşında

Büyük Yapalak Mahallesinden Dede ve Zeliha Bölükbaşı, ailesinin kızı, Abidin ve Fatma Karakaş ailesinin gelini, Ali Karakaş’ın eşi, Fatih, Naime, Nedim, Hanım, Bölükbaşı, Cemile Buğday ve Adalet Çetin kardeşlerin kardeşi, Sıddık Kahraman ve Mustafa Karakaş, Betül Kılınç, Münire Köse, Ayşe Diri kardeşlerin annesi Hatice Karakaş vefat etmiştir. Cenazesi 12 Şubat 2020 Çarşamba günü ikindi, namazına müteakip Büyük Yapalak mezarlığında cenaze namazı kılınarak defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i oğlu Kahraman Karakaş’ın hanesinde okunacaktır. ( Battalgazi mahallesi Barbaros caddesi )
Taziye içi telefonlar:
0544 242 20 81 Eşi Ali Karakaş
0532 015 73 79 oğlu Sıddık Karakaş
0544 836 57 68 oğlu Kahraman Karakaş
0544 500 53 52 Kardeşi Fatih Bölükbaşı
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah