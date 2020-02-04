Güneşli mahallesinden şekerci Ahmet'in kızı, Çakır Ahmet namı ile anılan Ahmet Karabayır'ın eşi, Muktat, Nejdet, Şahin, Murat Karabayır ve Şengül Kara kardeşlerin anneleri Hatice Karabayır 04 Şubat Salı günü vefat etmiştir.
Taziye için telefonlar:
Muktat Karabayır 05326852919
Nejdet Karabayır 05426358813
Murat Karabayır 05445517007
Hatice Karabayır 82 yaşında,
04 Şubat 2020 Salı 18:01
Güneşli mahallesinden şekerci Ahmet'in kızı, Çakır Ahmet namı ile anılan Ahmet Karabayır'ın eşi, Muktat, Nejdet, Şahin, Murat Karabayır ve Şengül Kara kardeşlerin anneleri Hatice Karabayır 04 Şubat Salı günü vefat etmiştir.