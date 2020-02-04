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Hatice Karabayır 82 yaşında,

Hatice Karabayır 82 yaşında,
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Güneşli mahallesinden şekerci Ahmet'in  kızı, Çakır Ahmet namı ile anılan Ahmet Karabayır'ın eşi, Muktat, Nejdet, Şahin, Murat  Karabayır ve Şengül Kara kardeşlerin anneleri  Hatice Karabayır 04 Şubat Salı günü vefat etmiştir. Cenazesi 05 Şubat 2020 Çarşamba günü öğle namazına müteakiben Ulu Camii’nden kaldırılarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir . Kur’an-ı Kerim’i Saraykent Ehlibeyt Camii yanı Çınar Sitesi, kendi hanesinde okunacaktır 
Taziye için telefonlar:
Muktat Karabayır 05326852919
Nejdet Karabayır 05426358813
Murat Karabayır 05445517007


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