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Hatice İspir 87 yaşında

Söğütlü Mahallesinden Hasan ve Ayşe Aslan ailesinin kızı,

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Hatice İspir 87 yaşında

Söğütlü Mahallesinden Hasan ve Ayşe Aslan ailesinin kızı,  Geçit semtinden Eyüp Cuma İspir'in eşi, Eyüp, Devlet Hastanesi personeli İsmail İspir, Fadime Kaya, Şehriban Erdemir, Mukaddes Güngör ve Hafize Beştepe kardeşlerin annesi,  Almanya'da ikamet eden Ahmet Aslan, emekli Gardiyan İbrahim Aslan, İstanbul'da ikamet eden Halil Aslan ve Gümüş Güleç kardeşlerin ablası, Süleyman Kaya, merhum Mustafa Erdemir, merhum Mehmet Beştepe ve Durmuş Güngör bacanakların kayınvalidesi, Hatice İspir, 10 Şubat 2017 Cuma günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Söğütlü Mahallesi Geçit semtinde kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0 543 721 03 81 torunu Süleyman,

0 531 706 86 69 Bahadır Aslan,

0 534 414 83 01 oğlu İsmail.

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