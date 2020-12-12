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Hatice Eren 77 yaşında

Hatice Eren 77 yaşında
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 Hatice Eren 77 yaşında 
Elbistan İlçesi Pınarbaşı Mahallesinden Gazeteci Ulvi Eren’in eşi, Afşin ilçesinden Merhum Ömer ve Nazife Güneş ailesinin kızı, Yapımcı-yönetmen sinema sanatçısı hemşerimiz  Mehmet Emin(Şeroağa)Eren, Sabah Gazetesi Adana Haber müdürü Temel Eren, İnşaat Mühendisi Hakan Eren, Nalan Fettullahoğlu, Handan Özdemir ve Meltem Öztürk kardeşlerin annesi, Ahmet Fettullahoğlu, Erkan Özdemir ve Hakan Öztürk bacanakların kayınvalidesi 10 torun ninesi Hatice Eren vefat etmiştir. Cenazesi 11 Aralık 2020 Cuma günü Cuma namazına müteakip cenaze namazı kılınarak Adana Kabasakal mezarlığına defnedilmiştir. 
Taziye için telefonlar 
0533 624 74 90 eşi Ulvi Eren 
0546 520 46 46 oğlu Mehmet Emin Eren

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