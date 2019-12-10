Hatice Emin 90 yaşında,

Akveren mahallesi Elmaslar kabilesinden olup İstanbul'da ikamet eden İstanbul Karacaahmet Mezarlığı emekli Hafız İmamlarından Yusuf Emin'in eşi, Mustafa ve Seher Yıldırım ailesinin kızı, çarşı esnaflarından saatçı Samet, emekli Eyüp Lisesi Müdürü Mehmet Emin, Bektaş, Fadime, Aynur ve Emine kardeşlerin annesi, Sanayi esnaflarından Sait ve Yusuf Emin'in Babaanneleri Hatice Emin 10 Aralık 2019 günü İstanbul'da vefat etmiştir.

Cenazesi 10 Aralık 32019 günü ikindi namazına müteakip Üsküdar Karacaahmet Şakir’in Camiinde cenaze namazı kılınarak defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Ümraniye Atakent 'te kendi hanelerinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar :

0 543 424 77 36 oğlu Samet Emin

0 537 632 87 19 oğlu Sait Emin