Mustafa ve Binay Doğan ailesinin kızı, Ahmet Elma’nın eşi, Hacer, Ömer, Mustafa ve Ünal Elma kardeşlerin anneleri, (İsmail Hakkı) Hasan, Hulusi, Ayşe, Mehmet ve Ahmet Doğan kardeşlerin ablaları, Hatice Elma vefat etmiştir.
Cenazesi İzmir’de defnedilecektir.
Taziye için telefon:
0 505 414 70 46
Hatice Elma
Hatice Elma
22 Ağustos 2019 Perşembe 13:05
Mustafa ve Binay Doğan ailesinin kızı, Ahmet Elma’nın eşi, Hacer, Ömer, Mustafa ve Ünal Elma kardeşlerin anneleri, (İsmail Hakkı) Hasan, Hulusi, Ayşe, Mehmet ve Ahmet Doğan kardeşlerin ablaları, Hatice Elma vefat etmiştir.
Allah ramet eylessin basiniz sagolsun
ALLAH RAHMETEYLESIN BASINIZ SAGOLSUN
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun rabbim ailesine sabir versin inşaAllah
Merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya