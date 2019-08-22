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Hatice Elma

Hatice Elma

Hatice Elma
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Mustafa ve Binay Doğan ailesinin kızı, Ahmet Elma’nın eşi, Hacer, Ömer, Mustafa ve Ünal Elma kardeşlerin anneleri, (İsmail Hakkı) Hasan, Hulusi, Ayşe, Mehmet ve Ahmet Doğan kardeşlerin ablaları, Hatice Elma vefat etmiştir.
Cenazesi İzmir’de defnedilecektir.
Taziye için telefon:
0 505 414 70 46

 


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Hacı Durdu CEHİZ 1 gün önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Sait Anteplioğlu 23 saat önce

Allah ramet eylessin basiniz sagolsun

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ZEKI KAR BELCIKA 18 saat önce

ALLAH RAHMETEYLESIN BASINIZ SAGOLSUN

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Mehmet pamir (izmir) 16 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun rabbim ailesine sabir versin inşaAllah

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Bahittin Saykın ALMANYA 5 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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