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Hatice Demir 95 Yaşında

Hatice Demir 95 Yaşında

Hatice Demir 95 Yaşında

Afşin Yeşilyurt Mahallesinden Süllüler Kabilesinden Merhum Mehmet Demir’in Eşi  Merhum Veli ve Gülkız Dokuyucu’nun Kızı Elbistan Belediyesinden Emekli İlhan ve Milli Eğitim Personeli İbrahim Demir,Hürmüs Yıldız,Müesser Dokuyucu,Münire Demir Kardeşlerin Anneleri,İsmail Yıldız ve Ali Dokuyucu’nun Kaynanası Elbistan Şıhımlar Kabilesinden Hatice Demir 08.05.2019 Çarşamba günü Vefat Etmiştir.
Cenazesi: 08.05.2019 Çarşamba günü İkindi Namazına Mütakiben Afşin Ulu Caminde kılınarak Aile Mezarlığına Defin Olacaktır.
Kur'an-ı Kerim'i Afşin Yeşilyurt Mahallesi Kendi Hanesinde Okunacaktır.
Taziye Tel: 0543 780 97 22

 

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Sait anteplioglu 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 hafta önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Recep Kandeğer 2 hafta önce

Allah'tan rahmet mekanı cennet ruhu şad olsun inşAllah, Berlin

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Atıf Nakiboğlu 2 hafta önce

Merhumeye Allah'tan rahmet başta İlhan beye, Demir ailesine başsağlığı dilerim.

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Hacı Durdu CEHİZ 2 hafta önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, İlhan Demir nezdinde yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Çetin Saykın Almanya 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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Hamdi olgun 2 hafta önce

Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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