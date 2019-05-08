Afşin Yeşilyurt Mahallesinden Süllüler Kabilesinden Merhum Mehmet Demir’in Eşi Merhum Veli ve Gülkız Dokuyucu’nun Kızı Elbistan Belediyesinden Emekli İlhan ve Milli Eğitim Personeli İbrahim Demir,Hürmüs Yıldız,Müesser Dokuyucu,Münire Demir Kardeşlerin Anneleri,İsmail Yıldız ve Ali Dokuyucu’nun Kaynanası Elbistan Şıhımlar Kabilesinden Hatice Demir 08.05.2019 Çarşamba günü Vefat Etmiştir.
Cenazesi: 08.05.2019 Çarşamba günü İkindi Namazına Mütakiben Afşin Ulu Caminde kılınarak Aile Mezarlığına Defin Olacaktır.
Kur'an-ı Kerim'i Afşin Yeşilyurt Mahallesi Kendi Hanesinde Okunacaktır.
Taziye Tel: 0543 780 97 22
Hatice Demir 95 Yaşında
Hatice Demir 95 Yaşında
08 Mayıs 2019 Çarşamba 10:44
Afşin Yeşilyurt Mahallesinden Süllüler Kabilesinden Merhum Mehmet Demir’in Eşi Merhum Veli ve Gülkız Dokuyucu’nun Kızı Elbistan Belediyesinden Emekli İlhan ve Milli Eğitim Personeli İbrahim Demir,Hürmüs Yıldız,Müesser Dokuyucu,Münire Demir Kardeşlerin Anneleri,İsmail Yıldız ve Ali Dokuyucu’nun Kaynanası Elbistan Şıhımlar Kabilesinden Hatice Demir 08.05.2019 Çarşamba günü Vefat Etmiştir.
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah'tan rahmet mekanı cennet ruhu şad olsun inşAllah, Berlin
Merhumeye Allah'tan rahmet başta İlhan beye, Demir ailesine başsağlığı dilerim.
Merhumeye Allah'tan Rahmet, İlhan Demir nezdinde yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.
Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin