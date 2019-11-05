Hatice Çifçi 72 yaşında

Büyükyapalak Mahallesinden merhum Hüseyin Çifçi’nin eşi, Abdullah, Bekir, Yemliha, Fatih, Babür, Hakan, Ali Mashar, Alper, merhume Elif, Meryem, Hatice ve Fatma kardeşlerin anneleri, merhum Ahmet Yaşar Günay ve Hacı Günay kardeşlerin ablaları, Erdoğan Oylumlu, Mustafa Samancı ve Seyfullah Doğan bacanakların kayınvalidesi, Hatice Çifçi vefat etmiştir. Cenazesi 6 Kasım 2019 Çarşamba günü Büyükyapalak Mahallesi’nde öğle namazına müteakip defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Orhangazi Mahallesi Önkuzu Caddesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 541 412 04 68 oğlu Fatih,

0 542 413 72 07 oğlu Babür,

0 546 453 32 68 oğlu Ali Mashar,

0 533 191 80 65 oğlu Alper.