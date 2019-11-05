Büyükyapalak Mahallesinden merhum Hüseyin Çifçi’nin eşi, Abdullah, Bekir, Yemliha, Fatih, Babür, Hakan, Ali Mashar, Alper, merhume Elif, Meryem, Hatice ve Fatma kardeşlerin anneleri, merhum Ahmet Yaşar Günay ve Hacı Günay kardeşlerin ablaları, Erdoğan Oylumlu, Mustafa Samancı ve Seyfullah Doğan bacanakların kayınvalidesi, Hatice Çifçi vefat etmiştir.
Taziye için telefonlar:
0 541 412 04 68 oğlu Fatih,
0 542 413 72 07 oğlu Babür,
0 546 453 32 68 oğlu Ali Mashar,
0 533 191 80 65 oğlu Alper.
Hatice Çifçi 72 yaşında
Hatice Çifçi 72 yaşında
05 Kasım 2019 Salı 10:37
Büyükyapalak Mahallesinden merhum Hüseyin Çifçi’nin eşi, Abdullah, Bekir, Yemliha, Fatih, Babür, Hakan, Ali Mashar, Alper, merhume Elif, Meryem, Hatice ve Fatma kardeşlerin anneleri, merhum Ahmet Yaşar Günay ve Hacı Günay kardeşlerin ablaları, Erdoğan Oylumlu, Mustafa Samancı ve Seyfullah Doğan bacanakların kayınvalidesi, Hatice Çifçi vefat etmiştir.
Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Merhume hatice ablama Allahdan rahmet kederli cifci ailesine başsağlığı diliyorum mekanı cennet olsun inşAllah