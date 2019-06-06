Hatice Çetinkaya 71 yaşında

Aslen Çiçek Mahallesi’nden merhum Veli ve Ayşe Çivi ailesinin kızı, Ceyhan Mahallesinden merhum köşker Mehmet Ali ve Hatice Çetinkaya ailesinin gelini, merhum saatçi Hikmet Çetinkayanın eşi, Hüseyin, Adem, Uğur ve Mehmet Ali Çetinkaya kardeşlerin anneleri, Halit Sevgili ve Altan Çobanpınarı bacanakların kayınvalidesi, Hatice Çetinkaya 6 Haziran 2019 Perşembe günü vefat etmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Yunus Emre Mahallesi Hilal Sokak’ta bulunan Şato Apartmanında kendi hanelerinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0542 206 6342 oğlu Hüseyin

0537 526 4753 oğlu Adem

0546 542 5929 oğlu Uğur

0553 963 4610 oğlu M.Ali.