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Hatice Çeleğen 61 yaşında

Ekinözü İçmeler mahallesinden Nuh Çavuş namı ile anılan Hüseyin Çeleğen'in eşi

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Hatice Çeleğen 61 yaşında

Ekinözü İçmeler mahallesinden Nuh Çavuş namı ile anılan Hüseyin Çeleğen'in eşi, Mevlüt Boz'un kızı, Nuh, Miyase, Sevda, Fadime, Dilek, Mehmet, Melek ve Kevser Çeleğen kardeşlerin annesi, Serhan Bardakcı, Mehmet Şimşek, Levent Aydın, Fatih Tontuş ve Özgür Özcan bacanakların kayınvalidesi, Hatice Çeleğen, 23 Kasım 2016 çarşamba günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Ekinözü ilçesinde kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefon:

0 537 063 36 97 oğlu Nuh Çeleğen.

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Ahmet ÇİÇEK/ADANA 1 ay önce

Merhum Hatice Ablama Allahtan rahmet Nuh Çavuş Abime ve çocuklarına başsağlığı dilerim.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 1 ay önce

MERHUME HATİCE ÇELEĞEN HANIM EFENDİYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN

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MEHMET BOZ 1 ay önce

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşAllah.

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r. kuyucu 1 ay önce

Allah rahmet eylesin. mekanı cennet olsun.

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mevlüt akın 1 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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Hacı Durdu CEHİZ 4 hafta önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

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Fatih OKUR 4 hafta önce

Degerli arkadaşım Nuh ÇELEGEN'in annesine cennet mekan diler, okul yıllarından beri anasına ne derece saygılı ve hürmetkar bildigim arkadaşıma sabrı cemil niyaz ederim. Başın sagolun arkadaşım. Fatih OKUR/TEKİRDAĞ

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HUSEYİN ONAT 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah..

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