Hatice Çeleğen 61 yaşında

Ekinözü İçmeler mahallesinden Nuh Çavuş namı ile anılan Hüseyin Çeleğen'in eşi, Mevlüt Boz'un kızı, Nuh, Miyase, Sevda, Fadime, Dilek, Mehmet, Melek ve Kevser Çeleğen kardeşlerin annesi, Serhan Bardakcı, Mehmet Şimşek, Levent Aydın, Fatih Tontuş ve Özgür Özcan bacanakların kayınvalidesi, Hatice Çeleğen, 23 Kasım 2016 çarşamba günü vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Ekinözü ilçesinde kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefon:
0 537 063 36 97 oğlu Nuh Çeleğen.
Merhum Hatice Ablama Allahtan rahmet Nuh Çavuş Abime ve çocuklarına başsağlığı dilerim.