Hatice Çam 76 yașında

İğde köyünden Ahmet-Emine Özcanın kızı, Zahireci merhum Salman çamın eşi,C uma,Şevket, D.mehmet Özcan,Fadime kılıç,zeliha pamuk,Aişe Şakaların kardeşleri,
Zahireci Mustafa çam,hatun,Taliha,Naile,rabiye kardeşlerin annesi
Başbakan yardımcısı Veysi kaynak ın danışmanı Selçuk Şakalar,Emekli müştak kılıç,esnaf resvet ölker,esnaf Eyüp şahin bacanakların kayınvalidesi
Avukat Aytekin kılıçın anneannesi,
Avukat Mehmet kılıç,Elbistan belediyesi personel müdürü Korkut Ata Şakalar,Milli eğitim şefi şükrü pamuk,Tki personeli Melikşah Selçuklu,igde köyü eski muhtarı hacı pamuk un teyzeleri
Tki personeli Fatih Özcan, Tki personeli Ali Özcanın halası
Öğretmen Ali Çam,polis memuru Fehmi çamın yengeleri
14 torun sahibi hatice çam vefat etmiştir.
Cenazesi yarın öğle namazına müteakip ulu camiinde kılınıp,gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kuranı Alagözler petrol arkası kendi hanesinde olunacaktır.
Cep: 0 542 715 38 02 oğlu Mustafa
Cep: 0 505 230 82 42 damadı Selçuk Şakalar