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Hatice Binboğa 95 yaşında

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Hatice Binboğa 95 yaşında

Merhum Hasan Binboğa'nın eşi, Mehmet - Zeynep Çiçek ailesinin kızı, Uncular köyünden olup Tepebaşı mahallesinde oturan, Şaban, Döndü, Fadime, Hatice, Şaziye kardeşlerin ablası Muhittin,Halil, Şıhhamit, Zeynel, Cuma, Emiş, Döndü, Zahide kardeşlerin annesi 75 torun ve torun çocuğu ninesi Hatice Binboğa vefat etmiştir. 

Cenazesi 29.10.2016 günü öğle namazına müteakip tepebaşı trafo civarı kirik market yanında kılınıp, Unculur köyü mezarlığına defnedilmiştir.

Kur’an’ı kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar: 0 530 874 27 33 oğlu Halil Binboğa, 0 544 852 03 67 oğlu Şıhamit Binboğa.

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Tahsin Cicek,Almanya 2 ay önce

Hatice Teyzeme Allah'tan rahmet, Ailesine sabırlar diler, Başları sağ olsun. Allah mekanını Cennet eylesin

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Ali BİNBOĞA. Kayseri 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun .çocuklarının ve tüm akrabalarının başı sağ olsun.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

MERHUME HATİCE BİNBOĞA TEYZEYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANIN CENNET OLSUN.

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Kadir cıcek 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

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Yusuf KOZANOĞLU 2 ay önce

Fani dünyadan hak dünyaya göç eden hanımefendiye Cenab-ı haktan rahmet ve mağfiret dilerim, yakınlarına seven dost ve akrabalarına sabr-ı cemil niyaz dilerim merhumun makamı cennet olsun (binboğa ailesinin başı sağ olsun)30.10.1016

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Hacı Durdu CEHİZ 2 ay önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA

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HASAN BÖLÜKBAŞI ( PAZARCIK ) 2 ay önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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