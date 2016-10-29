Hatice Binboğa 95 yaşında

Merhum Hasan Binboğa'nın eşi, Mehmet - Zeynep Çiçek ailesinin kızı, Uncular köyünden olup Tepebaşı mahallesinde oturan, Şaban, Döndü, Fadime, Hatice, Şaziye kardeşlerin ablası Muhittin,Halil, Şıhhamit, Zeynel, Cuma, Emiş, Döndü, Zahide kardeşlerin annesi 75 torun ve torun çocuğu ninesi Hatice Binboğa vefat etmiştir.
Cenazesi 29.10.2016 günü öğle namazına müteakip tepebaşı trafo civarı kirik market yanında kılınıp, Unculur köyü mezarlığına defnedilmiştir.
Kur’an’ı kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar: 0 530 874 27 33 oğlu Halil Binboğa, 0 544 852 03 67 oğlu Şıhamit Binboğa.
Hatice Teyzeme Allah'tan rahmet, Ailesine sabırlar diler, Başları sağ olsun. Allah mekanını Cennet eylesin