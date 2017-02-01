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Hatice Aydemir 78 yaşında

Akbayır mahallesinden Demirci Ali namı ile anılan Ali Aydemir'in hanımı,

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Hatice Aydemir 78 yaşında

Akbayır mahallesinden Demirci Ali namı ile anılan Ali Aydemir'in hanımı, Muharrem Sarı'nın kızı, sanayi esnaflarından İsa, İbrahim, Osman, Zübeyir ve Mehmet Aydemir ile Dönüş, Hafıza ve Fatıma  kardeşlerin annesi, Zekeriye Taşdemir, Mehmet Şare ve Mesut Gürbüz bacanakların kaynanası, Hatice Aydemir, 01 Şubat 2017 Çarşamba günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Akbayır mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0 538 306 46 31 oğlu Osman

0 542 780 19 38 oğlu Mehmet

0 537 812 32 46 oğlu İbrahim

0 542 224 27 96 oğlu İsa.

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