Hatice Ayda Gözükara 27 yaşında:
Şahin, Ayfer Gözükara'nın kızı, Eldelek köyünden merhum Ormancı Üsküdar Hasan-Hatice Gözükara, Elbistan eşraflarından Ali Rıza-Nejla Doğuc'un torunu, merhum Hacı, Meral Gözükara ve Naciye Akba kardeşlerin yeğeni Hatice Ayda Gözükara(27) 7 Şubat 2021 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi öğle namazina müteakip Manisa da toprağa verilmistir.
Kur'an-ı kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye telefonu 0532 585 32 38 babası Şahin Gözükara
0506 710 14 78 Halası Naciye Gözükara Akba