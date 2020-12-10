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Hatice Aslan 78 yaşında

Hatice Aslan 78 yaşında

Hatice Aslan 78 yaşında
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Çoğulhan mahallesinden H. Veli Aslan’ın eşi, Balıkçıl mahallesinden Yusuf ve Rabia Taş ailesinin kızı, Ayşe, Sevay, Ayfer, Aysel ve Döne kardeşlerin anneleri, A. Osman, Bekir, Ö. Ali, Veysel ve Mahmet bacanakların kayınvalideleri, Yusuf Taş, Fadime Yeter, Seher, Şerife, Remziye, Seniha, Sebiha Güler kardeşlerin ablaları, Hatice Aslan 8 Aralık 2020 Salı günü vefat etmiştir.

Cenazesi Çoğulhan mezarlığına defnedilmiştir.

Taziye için telefonlar:

0 544 904 87 87 damadı A. Osman Aslan,

0 538 308 40 61 damadı Veysel Aslan.


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