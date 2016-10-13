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Hatice Altun 69 yaşında

Büyükyapalak Mahallesinden Ali Altun'un eşi,

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Hatice Altun 69 yaşında

Büyükyapalak Mahallesinden Ali Altun'un eşi, Osman ve Döndü Bahçıvan ailesinin kızı, Nazım, Muzaffer, Hacı, Mehmet, Nejla, Ganimet, Fadime ve Gülhan Altun kardeşlerin annesi, Emin Diri, Erhan Akkuş, Erdal Karpuzcu ve Ramazan Karakuş bacanakların kayınvalidesi, 20 torun ninesi, Hatice Altun, 12 Ekim 2016 Çarşamba günü vefat etmiştir.

Cenazesi 13 Ekim 2016 Perşembe günü Büyükyapalak mahallesinde namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar: 0 544 273 49 90 oğlu Mehmet, 0 544 738 0860 oğlu Nazım.

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Yakup Küleç 3 ay önce

Allah rahmet eylesin.
Mekanı cennet olsun .

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 3 ay önce

MERHUME HATİCE ALTUN HANIMA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.

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mehmet kaya izmir 3 ay önce

merhuma yuce ALLAHTAN rahmet diler ailesi ve sevenlerine bassaglıgı dilerim

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mevlüt akın 3 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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ünal binbuga / istanbul 3 ay önce

cenabı Allah rahmet eylesin tüm altun ailesinin bassı sagolsun

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Alaaddin KAYA İZMİR 3 ay önce

Merhumeye ALLAH dan rahmet aylesine başsağlığı diliyorum ALLAH rahmet eylesin

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Hacı Durdu CEHİZ 3 ay önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA

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m.ali kılınç 3 ay önce

Allah rahmet eylesin kalanların başı saolsun.

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