Hatice Altun 69 yaşında

Büyükyapalak Mahallesinden Ali Altun'un eşi, Osman ve Döndü Bahçıvan ailesinin kızı, Nazım, Muzaffer, Hacı, Mehmet, Nejla, Ganimet, Fadime ve Gülhan Altun kardeşlerin annesi, Emin Diri, Erhan Akkuş, Erdal Karpuzcu ve Ramazan Karakuş bacanakların kayınvalidesi, 20 torun ninesi, Hatice Altun, 12 Ekim 2016 Çarşamba günü vefat etmiştir.
Cenazesi 13 Ekim 2016 Perşembe günü Büyükyapalak mahallesinde namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar: 0 544 273 49 90 oğlu Mehmet, 0 544 738 0860 oğlu Nazım.
Allah rahmet eylesin.
Mekanı cennet olsun .