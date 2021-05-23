Hatice Akdaş 85 yaşında
Orhangazi mahallesinden lokantacı Tahir Akdaş'ın eşi, termik santralden emekli Recep Akdaş'ın yengesi Erol, Erda, Kadir, Abdurrahman, Abdullah, Kürşat, Hüseyin, Hamide, Esma, Türkan, Leyla kardeşlerin annesi Naci Kayıran, Mehmet Corcu, Sefa Yekteuşakları'nın kaynanası Hatice Akdaş vefat etmiştir.
Cenazesi 24 Mayıs pazartesi öğle namazından sonra Ulu camide kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Taziyesi Orhangazi mahallesi Yunus emre cami arkası kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar
Oğlu Erol : 0553 280 42 00
Oğlu Erdal:0541 206 71 46
Oğlu Hüseyin:0544 783 58 26