Haşim Kokmaz 76 yaşında

Ankara Kahramankazan ilçesinden olup Elbistan ilçesine İkamet eden Emrullah ve Fadime Korkmaz ailesinin oğlu, Sedat Korkmaz, Satılmış Korkmaz, Emre Doğan, Serap Türkcan, Halime Yılmaz ve Fadime Doğan kardeşlerin babası, Musa Türkcan ve Hacı Ahmet Yılmaz bacanakların kayınpederi, Haşim Korkmaz, 20 Ocak 2017 günü vefat etmiştir.

Cenazesi Ankara Kahramankazan ilçesi Peçenek köyünde namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar:

0 505 875 63 17 oğlu Sedat Korkmaz,

0 545 607 42 92 Emre Doğan.