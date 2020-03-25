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Haşim Erbilen 86 yaşında

Haşim Erbilen 86 yaşında
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Ömer ve Gülpaşa Erbilen ailesinin oğlu, Zekiye Erbilen’in eşi, Dr. Mustafa, Abdurrezzak, Mehmet, Gülpaşa, Nurgül, Nihayte, Songül, Ömer, Nurdan, Nezaket kardeşlerin babaları,  Durdu Mehmet, İbrahim, Ömer, Durdu, Hatice, Güler, Arefe ve Ayşe kardeşlerin kardeşi, İsmail Erbilen, Ömer Özgen, Emin Arslan, Cesur Çakır,  Mehmet Kandemir, Mustafa Nuri Yüce’nin kayınbabaları,  Haşim Erbilen vefat etmiştir.

Cenazesi 25 Mart Çarşamba günü saat 17.00’da Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i Esentepe Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 505 359 03 94 oğlu Ömer.


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Haşim Erbilen 86 Yaşında
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