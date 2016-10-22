Hasibe Özdemir Yılmaz 65 yaşında

Yapraklı mahallesinden Aslan Özdemir'in eşi, Mahammet ve Döne Yılmaz ailesinin kızı, Durna, Gökşen, Medine, Tülin, merhum Güllü, Nuri, Musa, Mehmet ve Mustafa kardeşlerin annesi, Doğan Yılmaz, Abbas, merhum Bayram ve Osman Yılmaz kardeşlerin kardeşi, Murat Yılmaz, Hüseyin Çiriş, Nuri Çamcı, asker Mehmet Özdemir ve Muzaffer Şakalar bacanakların kayınvalidesi, 41 torun ninesi, Hasibe Özdemir Yılmaz, 21 Ekim 2016 günü vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Orhangazi Mahallesi Tepebaşı Cad. Paşa Sokak No: 4’te kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar: 0 543 254 34 24 oğlu Mehmet, 0 545 867 80 97 damadı Murat.
MERHUME HASİBE ÖZDEMİR HANIMA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN