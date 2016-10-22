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Hasibe Özdemir Yılmaz 65 yaşında

Yapraklı mahallesinden Aslan Özdemir'in eşi,

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Hasibe Özdemir Yılmaz 65 yaşında

Yapraklı mahallesinden Aslan Özdemir'in eşi, Mahammet ve Döne Yılmaz ailesinin kızı, Durna, Gökşen, Medine, Tülin, merhum Güllü, Nuri, Musa, Mehmet ve Mustafa kardeşlerin annesi, Doğan Yılmaz, Abbas, merhum Bayram ve Osman Yılmaz kardeşlerin kardeşi, Murat Yılmaz, Hüseyin Çiriş, Nuri Çamcı, asker Mehmet Özdemir ve Muzaffer Şakalar bacanakların kayınvalidesi, 41 torun ninesi, Hasibe Özdemir Yılmaz, 21 Ekim 2016 günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Orhangazi Mahallesi Tepebaşı Cad. Paşa Sokak No: 4’te kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar: 0 543 254 34 24 oğlu Mehmet, 0 545 867 80 97 damadı Murat.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

MERHUME HASİBE ÖZDEMİR HANIMA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN

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Atilla müftüoğlu 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun.kalanlarına başsağlığı diliyorum

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MEHMET BAYAZIT İHLAS BİSİKLET 2 ay önce

ALLAH RAHMET EYLESİN CÜMLETEN BAŞINIZ SAĞOLSUN

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Eminçifliklimuğla 2 ay önce

Allah rahmet eylesin yakınlarının başı sağolsun

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ferhat 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun..ferhat özdemir-osmaniye

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Hacı Durdu CEHİZ 2 ay önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA

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mevlüt akın 2 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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Muttalip turk IRAK 2 ay önce

Hasibe aplaya ALLAHTAN rahmertdiler tümsevenlerini baaşı saolsun mekani cenet olsun

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