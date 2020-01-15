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Hasibe İnanç

Hasibe İnanç

Hasibe İnanç
 

Merhum Müftü Reşit Efendi’nin kızı, ofis müdürü merhum Ömer İnanç’ın eşi, merhum sırrı Müftüoğlu’nun ve Nuriye Yinan’ın ablaları, ziraat mühendisi merhum Mehmet Zeki İnanç, emekli TKİ muhasebe müdürü Ahmet Fethi İnanç, Esentepe Ortaokulu Müdürü M. Reşit İnanç, Kadriye Sinan ve Güner Paksoy’un anneleri, ETSO Başkanı Mustafa Paksoy ve merhum Mehmet Sinan’ın kayınvalidesi, Hakan İnanç, Dr. Ömer Faruk İnanç, Diş Hekimi Ömer İnanç, öğretmen Zeki İnanç ve elektronik mühendisi Ömer İnanç’ın babaanneleri, belediye personeli Kürşat Sinan, Reşit Sinan, Selçuk Sinan, Şahin Paksoy, inşaat mühendisi Sefa Paksoy’un anneanneleri Hasibe İnanç vefat etmiştir.

Cenazesi ikindi namazına müteakip Ulu Camii’nde kılınarak Hocazade Mezarlığı’na defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Elbistan Ortaokulu karşısı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 532 522 69 39 A.Fethi İnanç,

0 505 767 99 01 M.Reşit İnanç.


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Ercan cehiz (Konya = 14 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Adem kancı 14 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Sait anteplioglu 14 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Asaf Yinanç 14 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim

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Yılmaz kalkan 14 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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OSMAN ÇÖREKÇİLER 14 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN. MEKANI CENNET OLSUN. BAŞTA REŞİT HOCAM OLMAK ÜZERE TÜM YAKINLARININ BAŞI SAĞOLSUN

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SEMİH SEZER İSTANBUL 14 saat önce

HASİBE ABLAMA ALLAHTAN RAHMET,SEVENLERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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Bahittin Saykın ALMANYA 13 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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