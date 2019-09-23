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Hasibe Çanak 95 yaşında

Hasibe Çanak 95 yaşında

Hasibe Çanak 95 yaşında
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Kazım Çanak’ın eşi, merhum İsmet ve Mükremin ile Çetin, Mustafa, Mehmet, Arif, Fatma ve Zöhre kardeşlerin annesi, şekerci Yusuf’un kardeşi, diş hekimi Hacı Hasan Ünsal’ın kayınvalidesi,  Hasibe Çanak vefat etmiştir. Cenazesi, 23 Eylül Pazartesi günü, İkindi namazına müteakip Ulu Cami’inde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yeşilyurt Mahallesi Veysel Karani Caddesi (cezaevi yokuşu) Görkem Sitesi B Blok’taki hanelerinde okunacaktır.

 

Taziye için telefon:

 

0507 847 6567


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