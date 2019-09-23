Hasibe Çanak 95 yaşında

Kazım Çanak’ın eşi, merhum İsmet ve Mükremin ile Çetin, Mustafa, Mehmet, Arif, Fatma ve Zöhre kardeşlerin annesi, şekerci Yusuf’un kardeşi, diş hekimi Hacı Hasan Ünsal’ın kayınvalidesi, Hasibe Çanak vefat etmiştir. Cenazesi, 23 Eylül Pazartesi günü, İkindi namazına müteakip Ulu Cami’inde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yeşilyurt Mahallesi Veysel Karani Caddesi (cezaevi yokuşu) Görkem Sitesi B Blok’taki hanelerinde okunacaktır.
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