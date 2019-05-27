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Hasan Vicdan 90 yaşında

Hasan Vicdan 90 yaşında

Hasan Vicdan 90 yaşında
Ekinözü Öztürk Mahallesinden Hasan ve Hatice Vicdan ailesinin oğlu, ilçe tarım personeli Ali Vicdan, Kilis icra müdürü Harun Vicdan, Market işletmecisi Mehmet Vicdan, Gülistan Vicdan ve Ganimet Yüce kardeşlerin babası, emekli cezaevi personeli Mehmet Vicdan ve Ersin Yüce nin kayınpederi, Fatih Vicdan'ın amcası 19 torun dedesi Hasan Vicdan 25 mayıs 2019 günü vefat etmiştir.
Kur'an-ı Kerim'i kendi hanesinde okunmaktadır. Taziye için telefonlar 
0541 322 03 12 oğlu Harun 
0535 792 98 08 oğlu Ali 
0546 453 33 77 oğlu Mehmet 
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HAKAN EFE 13 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH

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CEYLAN AİLESİ 12 saat önce

MERHUM HASAN AMCAYA ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİM MEKANI CENNET OLSUN TORUNU HASAN KARDEŞMİNDE BAŞI SAGOLSUN

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Yılmaz kalkan 12 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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Sait anteplioglu 9 saat önce

Allah rahmet eylesin

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Çetin Saykın Almanya 6 saat önce

Allah rahmet eylesin,mekănı cennet olsun.

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Hacı Durdu CEHİZ 6 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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