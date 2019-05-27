Hasan Vicdan 90 yaşında
Hasan Vicdan 90 yaşında
27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:04
MERHUM HASAN AMCAYA ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİM MEKANI CENNET OLSUN TORUNU HASAN KARDEŞMİNDE BAŞI SAGOLSUN
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah
Allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin,mekănı cennet olsun.
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH