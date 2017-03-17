Aslen Elbistanlı olup Kahramanmaraş'ta ikamet eden merhum Hacı Ahmet Tosun'un oğlu, merhum Mahir ve Mustafa Erginöz'ün damadı, Filiz Tosun’un eşi, Güliz ve Gizem kardeşlerin babaları, Abdullah, Mesut Tosun ile Hatice Kılıç ve Nuray Dayanıklı’nın kardeşleri, Salim Kılıç ve merhum Şahin Dayanıklı’nın kayınbiraderi, Salim ve Fikret Erginözün enişteleri, Nurullah, Mustafa, Ayhan Köker kardeşlerin yeğeni, merhum Nuri Taphasanoğlu’nun halasının oğlu, Samet ve Ahmet Taphasanoğlu’nun kuzenleri, K.Maraş Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünden emekli İnş. Müh. Hasan Tosun, 16 Mart 2017 Perşembe günü vefat etmiştir.

Cenazesi bugün Cuma namazına müteakip K. Maraş Hz. Yunus Camii'nden kaldırılacaktır.

Taziye için telefonlar;

0 533 725 56 77 Abdullah Tosun,

0 530 328 84 63 Mesut Tosun.