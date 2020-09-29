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Hasan Taşolar 71 yaşında

Hasan Taşolar 71 yaşında
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Merhum Mehmet ve merhume Emine Taşolar’ın oğlu, Fadime Pekdemir, Fevzi, Taşo, Yemliha, Turgay, Turgut, Oktay Taşolar’ın kardeşi, Hakan, Kaan ve Ahmet Taşolar kardeşlerin babası, Hacer Taşolar’ın eşi, Mehmet Nuri, Hayri, Rahmi ve Fuat Günen’in eniştesi Hasan Taşolar vefat etmiştir. Cenazesi, 29 Eylül Salı günü saat 17’00 Gariplik Cami’inde kılınacak cenaze namazı ile defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yeşilyurt Mahallesi Gözde Sitesi’ndeki hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar:
0505 325 0582 kardeşi Fevzi
0505 294 8616 oğlu Hakan
0530 053 8546 oğlu Kaan.


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Hasan Taşolar 71 Yaşında
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