Afşin Çobanbeyli Mahallesinden olup Çarşı Camii eski imam hatibi Hasan Tahiroğlu, Hacı Ahmet, Ramazan, Hüzeyfe ve Mehemt kardeşlerin babaları, Hanifi, Mustafa, İsmail ve Cuma Tahiroğlu kardeşlerin kardeşi Hasan Tahiroğlu vefat etmiştir.
Cenazesi ikindi namazına müteakip Çobanbeyli Mahallesinden kaldırılacaktır.
Kur’an-ı Kerim’i Afşin Kale Mahallesi Fidanlık karşısındaki petrolün arkasında kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon:
0 543 374 27 80
Allah rahmet eylesin. Ruhu şad, kabri nur, mekanı cennet olsun. İyi insan olarak bildik. Arkasında namaz kıldık. Ailesinin, sevenlerinin başı sağ olsun...