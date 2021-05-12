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Hasan Pasin 89 yaşında

Hasan Pasin 89 yaşında
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Aslen Afşin’in Berçenek mahallesinden olup İzmir’de ikamet eden, Akçadağ Köy Enstitüsü mezunu emekli öğretmen, merhum Fadime Pasin’in eşi, Yasin, Atilla, İrfan ve Gül Pasin’in babası, Elbistan esnaflarından Gürsel ve Yusuf Pasin’in amcaoğlu Hasan Pasin İzmir’de vefat etmiştir.
Cenazesi İzmir’de defnedilmiştir.
Taziye için telefonlar:
0 505 686 28 24 oğlu Yasin,
0 532 581 10 69 oğlu Atilla.
 

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