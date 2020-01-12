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Hasan Ölker (paşaoğlu)

Hasan Ölker (paşaoğlu)

Hasan Ölker (paşaoğlu)

Büyükyapalak Mahallesi’nden Bedirler kabilesinden merhum Paşa ve merhume Fatma Ölker ailesinin oğlu, Latif Ölkerin babası, avukat Sinan Ölker’in dedesi Paşaoğlu Hasan Ölker vefat etmiştir. Cenazesi, 12 Ocak 2020 Pazar günü Büyükyapalak Mahallesi’nde defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Battalgazi Mahallesinde Ölker apartmanında oğlu Latif Ölker’in evinde okunmaktadır.
Taziye için telefon:
0546 424 2414 oğlu Latif


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