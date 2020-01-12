Büyükyapalak Mahallesi’nden Bedirler kabilesinden merhum Paşa ve merhume Fatma Ölker ailesinin oğlu, Latif Ölkerin babası, avukat Sinan Ölker’in dedesi Paşaoğlu Hasan Ölker vefat etmiştir. Cenazesi, 12 Ocak 2020 Pazar günü Büyükyapalak Mahallesi’nde defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Battalgazi Mahallesinde Ölker apartmanında oğlu Latif Ölker’in evinde okunmaktadır.
Taziye için telefon:
0546 424 2414 oğlu Latif
Hasan Ölker (paşaoğlu)
Hasan Ölker (paşaoğlu)
12 Ocak 2020 Pazar 17:25
Büyükyapalak Mahallesi’nden Bedirler kabilesinden merhum Paşa ve merhume Fatma Ölker ailesinin oğlu, Latif Ölkerin babası, avukat Sinan Ölker’in dedesi Paşaoğlu Hasan Ölker vefat etmiştir. Cenazesi, 12 Ocak 2020 Pazar günü Büyükyapalak Mahallesi’nde defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Battalgazi Mahallesinde Ölker apartmanında oğlu Latif Ölker’in evinde okunmaktadır.