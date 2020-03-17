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Hasan Kuş 67 yaşında

Hasan Kuş 67 yaşında
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Doğan Mahallesi’nden merhum Mekser Kuş’un oğlu, Ali, Şaban ve merhum Yusuf Kuş kardeşlerin kardeşi, berber Emin, Sedat ve Bünyamin Kuş ile Atike, Rukiye Özcan ve Sultan Kaya kardeşlerin babası Hasan Kuş vefat etmiştir. Cenazesi, 16 Mart Pazartesi günü Doğan Mahallesi’nde defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Doğan Mahallesi’nde kendi hanesinde okunmaktadır.

 

Taziye için telefonlar:
0539 469 7134 oğlu Sedat
0544 691 9146 oğlu Emin
0541 529 5029 oğlu Bünyamin


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Hasan Kuş 67 Yaşında
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