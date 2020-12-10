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Hasan Kurt 63 yaşında

Hasan Kurt 63 yaşında
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 Hasan Kurt 63 yaşında 
Evliya(Gündere) mahallesinden merhum Hacı Mehmet ve Şerife Kurt ailesinin oğlu, merhum Selim Mehmet ve Ayşe ailesinin damadı, Bekir, Veysel, Yusuf, Yakup ve Emine Köse kardeşlerin kardeşi, Hacı Mustafa, Cuma ve Ömer Kurt kardeşlerin yeğeni, Öğretmen Mehmet Hanifi Kurt’ un amcaoğlu, Selim, Osman, Samet ve Tacettin Akdağ kardeşlerin eniştesi, Kahraman Köse’nin kaynı, Vahdettin, Lütfü, Süleyman, Seyit, Mahmut, Hülya, Şerife ve Esra kardeşlerin babası Hasan Kurt 10 Aralık 2020 günü vefat etmiştir. 
Cenazesi 11 Aralık 2020 Cuma günü Evliya mahallesinde Cuma namazına müteakip cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir. 
Taziye için telefonlar 
0537 322 73 87 Yakup Kurt 
0543 498 76 42 Ali Kurt 
0542 212 20 60 Mislina Kurt

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