Evliya(Gündere) mahallesinden merhum Hacı Mehmet ve Şerife Kurt ailesinin oğlu, merhum Selim Mehmet ve Ayşe ailesinin damadı, Bekir, Veysel, Yusuf, Yakup ve Emine Köse kardeşlerin kardeşi, Hacı Mustafa, Cuma ve Ömer Kurt kardeşlerin yeğeni, Öğretmen Mehmet Hanifi Kurt’ un amcaoğlu, Selim, Osman, Samet ve Tacettin Akdağ kardeşlerin eniştesi, Kahraman Köse’nin kaynı, Vahdettin, Lütfü, Süleyman, Seyit, Mahmut, Hülya, Şerife ve Esra kardeşlerin babası Hasan Kurt 10 Aralık 2020 günü vefat etmiştir.

Cenazesi 11 Aralık 2020 Cuma günü Evliya mahallesinde Cuma namazına müteakip cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar

0537 322 73 87 Yakup Kurt

0543 498 76 42 Ali Kurt

0542 212 20 60 Mislina Kurt

Hasan Kurt 63 yaşında