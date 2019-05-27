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Hasan Küçük 86 yaşında

Hasan Küçük 86 yaşında

Hasan Küçük 86 yaşında

Küçükler kabilesinden İsmail Efendi’nin oğlu, Tabiye Küçük’ün eşi, Serhan, İsmail, Hacı ve Eyup Küçük ile Adalet Kaya ve Pakize Binboğa kardeşlerin babaları, İdris Kaya ve Cemil Binboğa’nın kayınbabası, 14 torun dedesi, 4 de torun çocuğu dedesi Hasan Küçük, 86 yaşında vefat etmiştir. Cenaze namazı, 28 Mayıs 2019 Salı günü, Hocazade Cami’inde öğle namazına müteakiben kılınacaktır. Cenazesi, Hocazade Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Hocazade Camii arkasında bulunan kendi hanesinde okunacaktır. 
Taziye için telefonlar:

 0541 415 6340 oğlu Serhan

0532 647 6462 oğlu Eyup.

 

 

 

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