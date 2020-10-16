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Hasan Karataş 82 yaşında,

Hasan Karataş 82 yaşında,
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Evcihüyük mahallesinden Ali ve Besey Karataş ailesinin oğlu, Hacı Yıldız'ın damadı,  Ali, Hamit, Yusuf, Mehmet ve Songül Karataş kardeşlerin babası, Öğretmenevi eski Müdürü Cuma Karataş'ın amcası, yurtdışından emekli hayırsever insan Hasan Karataş vefat etmiştir.

Cenazesi 17 Ekim 2020 Cumartesi günü öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Taziyesi Evcihüyük mahalesinde kendi hanesindedir.

Taziye için telefon :

 0 531 738 88 76 oğlu Hamit Karataş

 


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Hasan Karataş 82 Yaşında
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Muharrem gülbay çanakkale 4 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun rabbim merhameti ile yargılasın ve yakınlarına sevenlerine sabır versin

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Mehmet Erman (Hoca) 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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