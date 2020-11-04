Afşin Altaş mahallesinden Mevlüt ve Meryem Izgın ailesinin oğlu, Hacı Ahmet Izgın ve Hasan Hüseyin Izgın kardeşlerin kardeşi, İlker, Nihat, Erol ve Emin Izgın kardeşlerin Babası Hasan Izgın 4 Kasım 2020 çarşamba günü vefat etmiştir. Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunmaktadır.
Hasan Izgın 72 yaşında
04 Kasım 2020 Çarşamba 13:38
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