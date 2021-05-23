Hasan Hüseyin Yıldırım 86 yaşında
Çicek mahallesinden Hacı İsmail ve Fadime ailesinin oğlu, merhum Ali, merhume Ayşe, merhume Hatice , merhume Ümmügülsün ve emekli öğretmen Mahire Yerli' nin ağabeyi, Mehmet, Halis, Vilhel, Latif, Serhat İsmail ve Aysel kardeşlerin babası Hasan Hüseyin Yıldırım 23 Mayıs 2021 Pazar vefat etmiştir.
Cenazesi ikindi namazından sonra Çiçek mahallesi merkez camiinden kalkacaktır.
Taziye için telefonlar
Oğlu Serhat 0541 4533998
Oğlu Mehmet 0536 8251081
Oğlu Latif 0543 3360705
Oğlu İsmail 0541 8413121
Oğlu Vilhel 0543 4280872