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Hasan Hüseyin Yıldırım 86 yaşında

Hasan Hüseyin Yıldırım 86 yaşında
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Hasan Hüseyin Yıldırım 86 yaşında

Çicek mahallesinden Hacı İsmail ve Fadime ailesinin oğlu, merhum Ali, merhume Ayşe, merhume Hatice , merhume Ümmügülsün ve  emekli öğretmen Mahire Yerli' nin ağabeyi, Mehmet, Halis, Vilhel, Latif, Serhat İsmail ve Aysel kardeşlerin babası Hasan Hüseyin Yıldırım 23 Mayıs 2021 Pazar  vefat etmiştir.

Cenazesi ikindi namazından sonra Çiçek mahallesi merkez camiinden kalkacaktır.

Taziye için telefonlar

Oğlu Serhat 0541 4533998

Oğlu Mehmet 0536 8251081

Oğlu Latif 0543 3360705

Oğlu İsmail 0541 8413121

Oğlu Vilhel 0543 4280872

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Hüseyin Yıldırım 86 Yaşında
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