Hasan Hüseyin Toprak 97 yaşında

Merhum Hatice Toprak'ın eşi, merhum polis Rıza Toprak, Mahir Toprak, öğretmen Memet Ali Toprak, Gülten Yiğit ve Havva Durmuş kardeşlerin babaları Müslüm Durmuş, Güllü Toprak, Ahmet Yiğit bacanakların kayınpederleri öğretmen Bediz İliç, vergi uzmanı Deniz Toprak, TSK personeli Ediz Toprak, eczacı Özge Ertekin, Opr.Dr. Müge Toprak, öğretmen Esen Yiğit Topaloğlu, mühendis Erkan Yiğit, Hüseyin Durmuş'un dedeleri; Deniz Ertekin, Aras Yiğit Topaloğlu'nun büyük dedeleri Hasan Hüseyin Toprak vefat etmiştir. Cenazesi Küçükyapalak Mahallesi'nde Veli Baba Cemevi'nde 14 Kasım Perşembe günü öğle vakti kaldırılacaktır. Taziyesi, Küçükyapalak Mahallesi'nde Veli Baba Cemevi'nde yapılacaktır.
Taziye için telefon:
0505 477 0890 oğlu Memet Ali Toprak