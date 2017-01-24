Aslen Elbistan’a bağlı Çatova Mahallesi’nden olup Cuma ve Şerife Öztürk ailesinin oğlu, merhume Leyla Öztürk’ün eşi, Gazi, Durmuş, Ruşen, Metin, Necla, Habibe, Hacer ve Filiz kardeşlerin babası Hasan Hüseyin Öztürk, vefat etmiştir. Cenazesi, 25 Ocak 2017 Çarşamba günü Ulu Cami’inden öğle namazının müteakibinde kılınacak cenaze namazından sonra Gariplik Mezarlığı’nda defnedilecektir. Kuran-ı Kerim’i, Battalgazi Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda bulunan kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0542 686 9757 oğlu Gazi
0532 368 0630 oğlu Durmuş
0542 728 8444 oğlu Ruşen 0542 762 7950 oğlu Metin
Taziye için telefonlar:
0542 686 9757 oğlu Gazi
0532 368 0630 oğlu Durmuş
0542 728 8444 oğlu Ruşen