Taşburun köyünden merhum Durdu Kaya ve Panu Kaya’nın oğlu Merhum Elif Kayanın eşi, Davut, Galip,Halis,Geynur kardeşlerin Babaları 16 ağustos pazar günü vefat etmiş. Cenazesi 17 Ağustos Pazartesi günü Taşburun köyü mezarlığına defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i Taşburun köyünde kendi hanemizde okunmaktadır .
Taziye telefonları:
Galip Kaya 0543 448 08 18
Davud Kaya 0543 573 00 03
Halis Kaya 0544 389 10 76
Hasan Hüseyin Kaya 78 yaşında
18 Ağustos 2020 Salı 13:00
Taşburun köyünden merhum Durdu Kaya ve Panu Kaya’nın oğlu Merhum Elif Kayanın eşi, Davut, Galip,Halis,Geynur kardeşlerin Babaları 16 ağustos pazar günü vefat etmiş. Cenazesi 17 Ağustos Pazartesi günü Taşburun köyü mezarlığına defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i Taşburun köyünde kendi hanemizde okunmaktadır .
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun
Merhuma Cenabı Allah tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dilerim mekânı cennet olsun
Allah rahmet etsin.Mekanı cennet olsun. Geride kalanlara sağlık sıhhat versin.
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah