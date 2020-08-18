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Hasan Hüseyin Kaya 78 yaşında

Hasan Hüseyin Kaya 78 yaşında
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Taşburun köyünden merhum Durdu Kaya ve Panu Kaya’nın oğlu Merhum Elif Kayanın eşi, Davut, Galip,Halis,Geynur kardeşlerin Babaları 16 ağustos pazar günü vefat etmiş. Cenazesi 17 Ağustos Pazartesi günü Taşburun köyü mezarlığına defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i Taşburun köyünde kendi hanemizde okunmaktadır .
Taziye telefonları:
Galip Kaya   0543 448 08 18
Davud Kaya 0543 573 00 03
Halis Kaya   0544 389 10 76


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Yılmaz kalkan 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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ADEM KANCI 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Sait anteplioglu 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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Sabit Yinanç 3 saat önce

Merhuma Cenabı Allah tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dilerim mekânı cennet olsun

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Ömer AYDIN Ankara 3 saat önce

Allah rahmet etsin.Mekanı cennet olsun. Geride kalanlara sağlık sıhhat versin.

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Bahittin Saykın ALMANYA 3 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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