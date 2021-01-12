Yakup ve Yusuf Altıntop kardeşlerin babası, M. Ali, Gazi, Vahap, Ş. Hamit Altıntop kardeşlerin amcası Hasan Hüseyin Altıntop 84 yaşında
Kaynak: http://www.elbistaninsesi.comhttp://www.elbistaninsesi.com/vefatlar/hasan-huseyin-altintop-84-yasinda-h68956.html
Elbistanın Sesi vefat etmiştir.
Cenazesi 12 Ocak 2021 Salı günü ikindi namazına müteakip namazı kılınarak defnedilmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Tepebaşı Mahallesi kendi hanesi.
Taziye Telefonları
M. Ali 0542 516 53 99
Gazi 0542 787 55 43
Vahap 0542 687 50 07
Ş. Hamit 0537 261 81 39
Kaynak: http://www.elbistaninsesi.comhttp://www.elbistaninsesi.com/vefatlar/hasan-huseyin-altintop-84-yasinda-h68956.html
Elbistanın Sesi vefat etmiştir.
Cenazesi 12 Ocak 2021 Salı günü ikindi namazına müteakip namazı kılınarak defnedilmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Tepebaşı Mahallesi kendi hanesi.
Taziye Telefonları
M. Ali 0542 516 53 99
Gazi 0542 787 55 43
Vahap 0542 687 50 07
Ş. Hamit 0537 261 81 39