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Hasan Gündoğan 85 yaşında,

Hasan Gündoğan 85 yaşında,

Hasan Gündoğan 85 yaşında,
Afşin ilçesi Tanır mahallesinden Paşa efendi ve Emine Gündoğan ailesinin oğlu, Mustafa Şahinkaya'nın damadı, Ergin, Sezgin, Halit, Sağlık personeli Bahri ve İnş.Müh.Ersin Gündoğan ile Hatice ve  Özden kardeşlerin babası, EÜAŞ. Ter. Sant.eski Daire Başkanı Necip Karahan ve Hatay B.Şehir Belediyesi Dörtyol-Payas Erzin Bölge Koordinatörü Tanser Demirel'in kayınpederi Tanır Kasabası eski Belediye Başkanı Hasan Gündoğan (kabaklı Hacı) 16 Kasım 2019 günü vefat etmiştir.

Kur'an-ı Kerim'i kendi hanesinde okunmuştur.

Ttaziye için telefon :

0 542 344 62 99 oğlu Halit Gündoğan 

0 532 627 60 22 oğlu Ersin      "

 


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