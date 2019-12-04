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Hasan Gökşen (Göşen İmam) 95 yaşında,

Hasan Gökşen (Göşen İmam) 95 yaşında,

Hasan Gökşen (Göşen İmam) 95 yaşında,
 Güneşli mahallesinden Ali ve Fadime Gökşen ailesinin oğlu, Havva Gökşen'in eşi, Ruşen Gökşen, Süreyya Mete ve Halime Kurt  kerdeşlerin babası, Belediye personeli Adil Kurt'un kayınbabası, Ferit Gökşen'in büyükbabası, Abdullah ve Ahmet Atasayar'ın dayısı, 6 torun dedesi Göşen İmam namı ile anılan Ulu Camii'nin fahri hizmetlisi Hasan Gökşen vefat etmiştir.

Cenazesi 5 Aralık 2019 Perşembe günü öğle namazına müteakip Ulu Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i Güneşli mahallesi Hilal Ekmek Fabrikası karşısı kendi hanesinde okunacaktır.

 


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