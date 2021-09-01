Çarşı esnaflarından Cahit , Hilmi , Gülistan, Ayşe ve Ayten kardeşlerin babası, Mehmet ve Hüseyin Gökduman’ın kardeşi, Taner Bozkurt ve Mehmet Üney’in kayınpederi, Nejmiye Gökduman’ın eşi, Hasan Gökduman vefat etmiştir. Cenazesi ikindi namazından sonra çarşı camiinde kılınarak pınarbaşı mezarlığına defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim’i mezarlığın üst tarafında Hilmi Gökduman evinde okunacaktır.
Taziye Telefonları
Hilmi Gökduman 0533 765 48 68
Cahit Gökduman 0533 765 48 66
Mehmet Gökduman 0542 842 20 22
Hüseyin Gökduman 0532 787 52 05
Hasan Gökduman 82 yaşında
01 Eylül 2021 Çarşamba 11:27