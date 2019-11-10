Hasan Eldek 82 yaşında

Doğan Mahallesinden Abdullah ve Emine Eldek ailesinin oğlu, Hüseyin, Havva, Sultan ve Fadime, kardeşlerin kardeşi, Firdevs, Zuhal, Esvet, Ramazan, İbrahim, Türkan, Recep, Servet, Murat ve Rukiye Eldek Kardeşlerin babası, Hasan Eldek 10 Kasım 2019 pazar günü vefat etmiştir.

İkindi namazına müteakip Doğan Mahallesinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir

Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon 0 546 883 80 13 oğlu Murat