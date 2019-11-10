Doğan Mahallesinden Abdullah ve Emine Eldek ailesinin oğlu, Hüseyin, Havva, Sultan ve Fadime, kardeşlerin kardeşi, Firdevs, Zuhal, Esvet, Ramazan, İbrahim, Türkan, Recep, Servet, Murat ve Rukiye Eldek Kardeşlerin babası, Hasan Eldek 10 Kasım 2019 pazar günü vefat etmiştir.
İkindi namazına müteakip Doğan Mahallesinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir
Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon 0 546 883 80 13 oğlu Murat
Hasan Eldek 82 yaşında
Hasan Eldek 82 yaşında
10 Kasım 2019 Pazar 13:41
Doğan Mahallesinden Abdullah ve Emine Eldek ailesinin oğlu, Hüseyin, Havva, Sultan ve Fadime, kardeşlerin kardeşi, Firdevs, Zuhal, Esvet, Ramazan, İbrahim, Türkan, Recep, Servet, Murat ve Rukiye Eldek Kardeşlerin babası, Hasan Eldek 10 Kasım 2019 pazar günü vefat etmiştir.