Aslen Gümüşdöven Mahallesi’nden Oruç Doğan’ın oğlu, Hanım Doğan’ın eşi, Hacı, Oruç, Ali, Derya, Doğan, Kazım, Resul Doğan kardeşlerin babası, Hacı, Ali, Ahmet Doğan kardeşlerin kardeşi, Halil Taş’ın dayısı Hasan Doğan, 96 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 26 Mayıs 2019 Pazar günü Gümüşdöven Mahallesi’nde defnedilecektir. Taziyesi, Cumhuriyet Mahallesi Star Market arkasındaki hanelerinde okunacaktır.
0536 838 1694 oğlu Hacı Doğan.
Hasan Doğan 96 yaşında
Hasan Doğan 96 yaşında
25 Mayıs 2019 Cumartesi 16:40
Aslen Gümüşdöven Mahallesi’nden Oruç Doğan’ın oğlu, Hanım Doğan’ın eşi, Hacı, Oruç, Ali, Derya, Doğan, Kazım, Resul Doğan kardeşlerin babası, Hacı, Ali, Ahmet Doğan kardeşlerin kardeşi, Halil Taş’ın dayısı Hasan Doğan, 96 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 26 Mayıs 2019 Pazar günü Gümüşdöven Mahallesi’nde defnedilecektir. Taziyesi, Cumhuriyet Mahallesi Star Market arkasındaki hanelerinde okunacaktır.