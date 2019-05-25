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Hasan Doğan 96 yaşında

Hasan Doğan 96 yaşında

Hasan Doğan 96 yaşında

Aslen Gümüşdöven Mahallesi’nden Oruç Doğan’ın oğlu, Hanım Doğan’ın eşi, Hacı, Oruç, Ali, Derya, Doğan, Kazım, Resul Doğan kardeşlerin babası, Hacı, Ali, Ahmet Doğan kardeşlerin kardeşi, Halil Taş’ın dayısı Hasan Doğan, 96 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 26 Mayıs 2019 Pazar günü Gümüşdöven Mahallesi’nde defnedilecektir. Taziyesi, Cumhuriyet Mahallesi Star Market arkasındaki hanelerinde okunacaktır.
 Taziye için telefon:
0536 838 1694 oğlu Hacı Doğan.

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