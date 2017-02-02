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Hasan Doğan 85 yaşında

Gümüşdöven mahallesinden merhum İsmail ve Aşey Doğan ailesinin oğlu,

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Hasan Doğan 85 yaşında

Gümüşdöven mahallesinden merhum İsmail ve Aşey Doğan ailesinin oğlu, Zöhre Doğan'ın eşi,  Döne Doğan, Güler Doğan Çek, Fidan Doğan Işık, Sakine Doğan, Selver Doğan Işık, Ahmet, İsmail, Ercan, Doğan ve Hüseyin doğan kardeşlerin babası,  İş Bankası personeli Ergün Topal'ın dedesi, Hasan Doğan, 02 Şubat 2017 günü vefat etmiştir.

Cenazesi 3 Şubat 2017 Cuma günü Elbistan Cem Evinden alınarak Gümüşdöven mahallesinde aile mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Kümbet Mahallesi eski Ulvi Özsoy Diyaliz merkezi arkasında kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 531 784 59 91 oğlu Ahmet Doğan,

0 551 402 72 65 Doğan Doğan.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 9 saat önce

YÜCE RABBİMDEN MERHUMENİN TÜM GÜNAHLARINI AFFETMESİNİ VE EN GÜZEL CENNET HİZMETLERİNİ NASİP ETMESİNİ NİYAZ EDERİM.TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARININ BAŞI SAĞ OLSUN

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