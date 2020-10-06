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Hasan Demir 64 yaşında

Hasan Demir 64 yaşında
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Güneşli mahallesinden Hüseyin ve Emiş Demir ailesinin oğlu, Adnan Demir, Dursun, Taşkın, Hüseyin ve Hakan Demir ile Döndü Akdan, Leyla Çağlar ve Sevgi Akar kardeşlerin babası Hasan Demir 28 Eylül 2020 pazartesi günü vefat etmiştir.
Taziye için telefon:
Adnan oğlu:0535 297 59 80
Taşkın :0535 314 45 40


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Hasan Demir 64 Yaşında
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