Hasan Demir 64 yaşında

Güneşli mahallesinden Hüseyin ve Emiş Demir ailesinin oğlu, Adnan Demir, Dursun, Taşkın, Hüseyin ve Hakan Demir ile Döndü Akdan, Leyla Çağlar ve Sevgi Akar kardeşlerin babası Hasan Demir 28 Eylül 2020 pazartesi günü vefat etmiştir.

Taziye için telefon:

Adnan oğlu:0535 297 59 80

Taşkın :0535 314 45 40