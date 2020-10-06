Güneşli mahallesinden Hüseyin ve Emiş Demir ailesinin oğlu, Adnan Demir, Dursun, Taşkın, Hüseyin ve Hakan Demir ile Döndü Akdan, Leyla Çağlar ve Sevgi Akar kardeşlerin babası Hasan Demir 28 Eylül 2020 pazartesi günü vefat etmiştir.
Taziye için telefon:
Adnan oğlu:0535 297 59 80
Taşkın :0535 314 45 40
Hasan Demir 64 yaşında
06 Ekim 2020 Salı 14:24
Güneşli mahallesinden Hüseyin ve Emiş Demir ailesinin oğlu, Adnan Demir, Dursun, Taşkın, Hüseyin ve Hakan Demir ile Döndü Akdan, Leyla Çağlar ve Sevgi Akar kardeşlerin babası Hasan Demir 28 Eylül 2020 pazartesi günü vefat etmiştir.
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