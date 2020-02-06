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Hasan Çermeli 80 yaşında

Hasan Çermeli 80 yaşında
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Çoğulhan mahallesinden Hüseyin ve Cennet Çermeli’nin oğlu; Durmuş Ali ve İsmail kardeşlerin abisi Ali, Ahmet, Hamit, Cuma ,Yıldıray, Mehmet , Turan ,Hüseyin kardeşlerin babası Hasan Çermeli vefat etmiştir. Cenaze Namazı Cuma Namazına Müteakip Çoğulhan Kasabasında Kılınarak Defnedilecektir.  Taziye Evi Battal Gazi Mahallesi Sekilli Cad. Baz İstasyonları Karşısında Okunacaktır.

İrtibat :

Oğlu Ahmet Cermeli05442152596

Oğlu Ali Çermeli 05433474946

Oğlu Hamit Cermeli 05469245616

Oğlu Cuma Çermeli 05435435560


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Adem kancı 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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mustafa yüce 4 saat önce

Allah rahmet eylesin

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