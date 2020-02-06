Hasan Çermeli 80 yaşında

Çoğulhan mahallesinden Hüseyin ve Cennet Çermeli’nin oğlu; Durmuş Ali ve İsmail kardeşlerin abisi Ali, Ahmet, Hamit, Cuma ,Yıldıray, Mehmet , Turan ,Hüseyin kardeşlerin babası Hasan Çermeli vefat etmiştir. Cenaze Namazı Cuma Namazına Müteakip Çoğulhan Kasabasında Kılınarak Defnedilecektir. Taziye Evi Battal Gazi Mahallesi Sekilli Cad. Baz İstasyonları Karşısında Okunacaktır.
İrtibat :
Oğlu Ahmet Cermeli05442152596
Oğlu Ali Çermeli 05433474946
Oğlu Hamit Cermeli 05469245616
Oğlu Cuma Çermeli 05435435560
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun